Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik. İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen uyduk.