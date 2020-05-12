Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Tedbirlere uyulması halinde normalleşmenin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve vaka sayılarındaki düşüşün süreceğini belirtti. "Düşüş aynı eğimde devam ederse vaka sayılarını Haziran ortasında minimum seviyelerde görebiliriz" dedi. İstanbul'da hastanelere başvuran ve yatan hasta sayısında düşüş olduğunu da sözlerine ekledi.
VİRÜSÜ SUSTURACAK
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, dünyada ilk kez gen susturma yöntemi ile Corona'ya karşı ilaç geliştirmek için çalışmalara başladı. "Corona'da bağışıklık hücrelerinden salgılanan küçük hormonlar asıl sorun. Onları susturursak hastalığı da kontrol altına alırız" dedi.
ZORUNLU DEĞİLSE GİTMEYİN
Prof. Dr. Alpay Azap, AVM'lerin açılmasıyla ilgili çarpıcı açıklama yaptı: "Ben zorunlu olmadıkça gitmem. Gerekirse tedbirlere dikkat ederim, işimi halledip ayrılırım."
Uzmanlar bir kez daha "Maske takın ve sosyal mesafeye uyun" dedi.
DÜNKÜ KAYIP SAYISI 55
Sağlık Bakanlığı, dün bin 114 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 139 bin 771 olduğunu açıkladı. 32 bin 772 test sayısına karşılık vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Bakanlık, dün 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 841'e ulaştığını vurguladı.
SINAVLAR DİJİTALDE YAPILACAK
YÖK, gerçekleştirilecek sınavlar ile ilgili açıklama yaptı: Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak.
AB'DEN 2. DALGA MESAJI
Avrupa Birliği, AVRUPA Birliği, "Salgında ilk dalga geçmiş olsa da salgında ikinci bir dalga yaşanabilir" uyarısı yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Keersmaecker, "Son risk analizinin sonuçlarına göre, üye ülkeler ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.
HASANKEYF'E GELMEYİN
Batman Hasankeyf'e virüs uğramadı. Belediye, "Turist gelmesin" açıklaması yaptı.
MASKEYE BASKIN
İstanbul polisi, Çekmeköy'de atölyeye çevrilen bir eve baskın düzenledi. 30 bin kaçak maske ele geçirdi.