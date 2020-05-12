



Uzmanlar bir kez daha "Maske takın ve sosyal mesafeye uyun" dedi.



DÜNKÜ KAYIP SAYISI 55

Sağlık Bakanlığı, dün bin 114 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 139 bin 771 olduğunu açıkladı. 32 bin 772 test sayısına karşılık vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Bakanlık, dün 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 841'e ulaştığını vurguladı.



SINAVLAR DİJİTALDE YAPILACAK

YÖK, gerçekleştirilecek sınavlar ile ilgili açıklama yaptı: Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak.



AB'DEN 2. DALGA MESAJI

Avrupa Birliği, AVRUPA Birliği, "Salgında ilk dalga geçmiş olsa da salgında ikinci bir dalga yaşanabilir" uyarısı yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Keersmaecker, "Son risk analizinin sonuçlarına göre, üye ülkeler ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.



HASANKEYF'E GELMEYİN

Batman Hasankeyf'e virüs uğramadı. Belediye, "Turist gelmesin" açıklaması yaptı.





MASKEYE BASKIN

İstanbul polisi, Çekmeköy'de atölyeye çevrilen bir eve baskın düzenledi. 30 bin kaçak maske ele geçirdi.