12 Mayıs Türkiye corona tablosu! Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka sayısı hakkında, "Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak." dedi.
12 MAYIS TÜRKİYE CORONA TABLOSU! KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
11 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.
"HEMŞİRELERİMİZ BİRER KAHRAMAN"
Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."
Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü." ifadesi yer aldı.