UZMANLAR ENDİŞELİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokağa çıkma yasaklarından sonra hafta başında yaşanan kalabalıklardan duyduğu endişeyi dile getirerek "Son iki haftadır, sokaklardaki yoğunluğun yansımasını vaka artışı olarak görüyoruz. Kurallara uysaydık, bugün binli rakamları konuşuyor olacaktık. Biz henüz işin başındayız, ikinci dalgaya yakalanma riski var. AVM, berber ve kuaförlerde kurallara uyulmazsa vakalar artar. Böyle olursa, yeniden kural getirilir, hatta daha sıkı tedbirler gelir" uyarısı yaptı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, her hafta başında yaşanan sokaklardaki yoğunluğun riskine dikkat çekerek "Her yasaktan sonra sokaklarda bir insan hareketi yaşanıyor. Pazartesi sendromuna girmeyelim. Bu durum riskli. Rehavete kapılmayalım" değerlendirmesini yaptı.