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    • 11.05.2020 22:11
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Haiti'li meslektaşı Joseph ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü. Görüşmede oradaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ve bu ülkelerin tıbbi malzeme talepleri ile ilgili görüşüldüğü belirtildi.

    Bakan Çavuşoğlu, Haiti'li meslektaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti ve Dominik Dışişleri Bakanları ile oradaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ve bu ülkelerin tıbbi malzeme talepleri ile ilgili görüşüldüğü belirtildi.

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