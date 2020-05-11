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    • Güncel
    • 11.05.2020 Gazete
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    ’a dev hizmet

    Başkan Erdoğan dün Gayrettepe-Kağıthane- Havalimanı hattının bitiş törenine katıldı. Konuşmasında “İstanbul mazeret değil, hizmet bekler. İstanbul’un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

    İstanbul’a dev hizmet
    İstanbul ulaşımına dev bir eser daha kazandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gayrettepe- Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı çalışmalarının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Video konferans yöntemiyle katıldığı programda şu açıklamaları yaptı:



    BU metro hattının devreye girmesiyle, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu çözülmüş olacaktır.
    CORONAVIRÜS salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde bu proje Türkiye'ye çok büyük avantaj kazandıracaktır.
    mazeret değil, hizmet bekler. İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
    İKİ hastane bayram sonuna kadar açılacak. Yeşilköy'deki 1000'er odalı sağlık tesisimizin son teftişlerini yaptık.
    KORONAVİRÜS belasından da inşallah kurtulacağız.
    İNŞALLAH bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.




    KOŞULSUZ SEVGİ VE MERHAMET
    BAŞKAN Erdoğan, törendeki konuşmasında bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Eşi Emine Erdoğan ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır. Allah, annelerimizi başımızdan eksik etmesin.



    ANNESİ Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ve sağlık çalışanı annelerin görsellerini Twitter'dan paylaşan Erdoğan, "İstikbalimizin en önemli mimarları annelerimiz" dedi.



    Zeynel YAMAN

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