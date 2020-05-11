Toplantıya maske takarak gelen meclis üyeleri aralıklarla tekli koltuklara oturdu. Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir" açıklamasını yaptı.





4.5 MİLYARA YAKIN İÇ BORÇLANMA TALEBİ 648 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ

Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. İETT Genel Müdürlüğü'nün iç borçlanma talebi AK Parti grubunun değişiklik önerileri ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Başakşehir-Kayaşehir raylı sistem inşaat ve kontrol işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri için protokol imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verildi. Korona virüs nedeni ile 3 ay süre ile fatura işlemlerinin durdurulması ve daha sonra 3 ayrı taksit şeklinde ödenmesi yönünde madde oy birliği ile kabul edildi. İETT'nin 230 milyon TL'lik iç borçlanma talebi AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 100 milyon TL olarak onaylandı. Yine İBB tarafından talep edilen 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Mecliste kalan maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.





"MECLİSE GETİRİLEN BU MADDELER PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRME MADDELERİDİR"

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Uzun bir aradan sonra, zor şartlar altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Salgın dünyanın büyük bölümünde tüm hızıyla devam ederken, bizde azalış trendine girmiştir. Bu emeklerin boşa gitmemesi için; millet olarak şu ana kadar gösterdiğimiz tedbir ve gayretleri artırarak devam ettirmeliyiz, yani ''Evde hayat var'' demeye devam etmeliyiz. Devletimiz ve hükümetimiz de bu süreci büyük bir soğukkanlılık, dirayet ve tecrübe ile başarılı bir şekilde yönetmiştir ve yönetmeye devam etmektedir. Şu hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçektir ki Bu başarılı tablo bir anda ortaya çıkan bir şey değildir. Bu başarının arkasında 18 yıllık AK Parti hükümetlerinin ortaya koymuş olduğu vizyon ve gayret vardır. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir. Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü" açıklamasına yer verdi.





"AZİZ İSTANBULLULAR, BUNLARIN HEPSİ KÜLLİYEN YALANDIR"

Başkan Göksu konuşmasının devamında, "Özellikle sayın başkan ve CHP sözcüleri, bir oldu-bittiyle İstanbul'un geleceğini karartacak, bizce son derece sakıncalı kararlar alınmasını teklif ediyorlar. Bunu yaparken de farklı bir algı operasyonuyla, akıllarınca üzerimizde bir mahalle baskısı oluşturmak için kendilerinin bile inanmadığı söylemler ortaya atıyorlar. Neymiş efendim? AK Parti borçlanmalara engel oluyormuş. Neymiş efendim? AK Parti fakir fukaraya yapılacak olan sosyal yardımları engelliyormuş. Aziz İstanbullular, bunların hepsi külliyen yalandır. Bugüne kadar getirdiğiniz tüm borçlanmalara biri dışında ''evet'' demedik mi? Bu güne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiniz de hayır dedik. Biz İstanbullulara ne söz verdik ise o sözlerimizin arkasında duruyoruz. İstanbulluların hayrına olan her şeye "evet" diyeceğiz. Hayrına olmayan şeylere de "hayır" diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.