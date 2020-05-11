Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: Bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi

Maçka'da yaşayan Eren Bülbül (15), 2017'de teröristler tarafından şehit edildi. Evladından ayrı üçüncüDün, Eren'in mezarını ziyaret eden acılı anne, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim.Anneler günü çok buruk geçiyor" dedi.