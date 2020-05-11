Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: Bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi

Trabzon Maçka'da yaşayan Eren Bülbül (15), 2017'de teröristler tarafından şehit edildi. Evladından ayrı üçüncü Anneler Günü'nü geçiren Ayşe Bülbül'ün gözyaşları dinmek bilmedi.
Dün, Eren'in mezarını ziyaret eden acılı anne, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim. Oğlum sağ olsaydın sen çimenlerden toplayarak getirecektim bana dedim. Anneler günü çok buruk geçiyor" dedi.
Dün, Eren'in mezarını ziyaret eden acılı anne, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim. Oğlum sağ olsaydın sen çimenlerden toplayarak getirecektim bana dedim. Anneler günü çok buruk geçiyor" dedi.