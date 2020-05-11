65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra parklara ve sahillere akın etti

İki aydır eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatliğine de olsa dışarıya çıktı. Temiz hava aldı.
Hepsinin tek bir dileği vardı: Bugün bizim tatil günümüz. Corona'yı yenince de bayram yapacağız.
Vatandaşların, banklarda otururken sosyal mesafa kurallarına uyması dikkat çekti.
ÇOK YASAYIN
HERKESİN gündeminde, Corona vardı. Türkiye'de virüse karşı örnek bir seferberlik başlatıldı. Risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan ve çok bunalan vatandaşlara dün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni uygulandı. İznin başlamasıyla birlikte, büyüklerimiz soluğu sokakta aldı. Parklara ve sahillere gidenler, güneşli havanın tadını çıkardı. Yüzlerinde ise tarifi imkansız bir mutluluk vardı.
HIZLI VE SPORTİF
Sinop'tan gelen fotoğraflar ise çok enerjikti... Aylar sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, seyahat için motosikleti tercih etti.
Bazısı ise parka gidip egzersiz yapmayı tercih etti.
SOHBET ZAMANI
İSTANBUL'DA sahiller bu kez büyüklerimize kaldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, tertemiz boğazın ve güzel havanın keyfini çıkardı. Karşılıklı sohbet edip, iki ayın acısını çıkardı.
COVİD MODA HAFTASI
DÖRT saatlik sokağa çıkma iznini değerlendiren büyüklerimiz, maske ve eldiven takmayı, hatta koruyucu tulum giymeyi ihmal etmedi. En şık kıyafetleriyle sokağa çıkıp, güneşli pazar gününü değerlendirdi. Gençlere adeta moda dersi verdi.
ÖZGÜR ROBINSON
81 yaşındaki Ziya Abay, 'Robinson Dede' olarak tanındı. Keban Baraj Gölü üzerindeki adasında yaşayan Abay, Corona nedeniyle ilçedeki evine taşındı. Dün, sokağa çıkma iznini fırsat bilip soluğu adasında aldı. Mutluluğunu şöyle anlattı: "Ağaçlarım benim evlatlarım. Onları çok özlemiştim."
4 SAATLİK İZİNDE ADASINA KOŞTU
Abay, 4 bin ağaç diktiği adasına kavuşmak için gün sayıyor.
İHTİYAR DELİKANLILAR
İZMİR'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar enerjileriyle gençlere taş çıkarttı. Kimi sahada top sektirdi, kimi ise zeybek oynadı.