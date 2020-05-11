65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra parklara ve sahillere akın etti





Vatandaşların, banklarda otururken sosyal mesafa kurallarına uyması dikkat çekti.



ÇOK YASAYIN

HERKESİN gündeminde, Corona vardı. Türkiye'de virüse karşı örnek bir seferberlik başlatıldı. Risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan ve çok bunalan vatandaşlara dün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni uygulandı. İznin başlamasıyla birlikte, büyüklerimiz soluğu sokakta aldı. Parklara ve sahillere gidenler, güneşli havanın tadını çıkardı. Yüzlerinde ise tarifi imkansız bir mutluluk vardı.



