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    • 10.05.2020 19:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanı vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Twitter üzerinden vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Twitter üzerinden vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





    Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerine yer verdi.


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