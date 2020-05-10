Backman, bulgularla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizerek "Umarım çalışmalarımız bu alana olan ilgiyi teşvik edecektir. Veriler kanıtlandığı takdirde de yeni terapötik (tedavi edici) hedeflere yönelinebilir" değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacılar, D vitamini takviyesi konusunda aşırıya gidilmemesi konusunda da uyarıyor.

YÜKSEK DOZDA D VİTAMİNİ ALINIRSA NE OLUR?

Çok yüksek dozlarda yani günde 25000 IU D vitamini takviyesi alındığında, kalsiyum bozuklukları, böbrek fonksiyon bozuklukları ve yumuşak doku kalsifikasyonu görülebilir.