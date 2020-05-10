Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca 20 yaş altı genç ve çocuk yaklaşık 1.5 aydır evinden dışarı çıkamıyordu. Başkan Erdoğan normalleşme paketinin mayıs ayı maddeleri sıraladı. Buna göre 0-14 yaş arası çocuklar 13 Mayıs çarşamba günü saat 11.00-15.00 arası 15-20 yaş arası gençler ise 15 Mayıs cuma günü yürüme mesafesinde dışarı çıkabilecek.
Türkiye'de ve dünyada etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler doğrultusunda 20 yaş altı milyonlarca genç sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerine kapanmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk aydan beri evde olan gençler için Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında güzel haberleri verdi. Toplantıda alınan yeni tedbirleri ve kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma günlerini ve saatlerini de açıkladı. 20 yaş altı gençlerin iki grupta dışarıya çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0-14 yaş arası çocukların ve 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkabileceği günleri paylaştı.
0-14 yaş grubu sokağa çıkma günü 13 Mayıs Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında 0-14 yaş grubu içinde 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11 ile 15 arasında belirlediklerini belirtirken gençlerin bu saatlerde dışarıya çıkarak hava alabileceklerini söyledi.
15-20 yaş arası 15 Mayıs'ta çıkabilecek
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan diğer bir grup olan 15-20 yaş arası ise yine aynı saatlerde 15 Mayıs cuma günü dışarıya çıkabilecek ve hava alabilecek. Gençlerin sadece yürüme mesafesine çıkabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruma göre ilerleyen haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceklerini bayram sonuna kadar da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının süreceğini dile getirdi.
65 yaş ve üstü 10 Mayıs'ta çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların ilk etapta sokağa çıkma sınırlaması uygulanan günlerde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak sokağa çıkabileceklerini söyledi. 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında 4 saat boyunca yürüme mesafesinde dışarıya çıkarak hava alabilecek.