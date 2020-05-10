Türkiye'de ve dünyada etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler doğrultusunda 20 yaş altı milyonlarca genç sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerine kapanmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk aydan beri evde olan gençler için Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında güzel haberleri verdi. Toplantıda alınan yeni tedbirleri ve kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma günlerini ve saatlerini de açıkladı. 20 yaş altı gençlerin iki grupta dışarıya çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0-14 yaş arası çocukların ve 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkabileceği günleri paylaştı.