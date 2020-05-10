Sağlık çalışanları salgının minik mağdurlarına annelik yapıyor!





YAŞAMA TUTUNDURUYORUZ

Hemşire Özcan, yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: Annesiz, babasız minik yavruları yaşama tutundurmaya çalışıyoruz. Küçücük bebekler annelerini bir kez bile görmeden alıp yoğun bakıma yatırıyoruz. Bazı bebeklerimiz var ki anne ve babası Corona hastası olduğu için onlara can oluyoruz, onlara kan oluyoruz. Bizim için zor ama muhteşem bir görev. Burada tüm bebeklere annelik yapıyoruz.