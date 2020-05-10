Sağlık çalışanları salgının minik mağdurlarına annelik yapıyor!

Türkiye, Coronavirüs'le mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda en büyük yükü sağlık çalışanlarımız çekiyor. Onların azimli mücadelesi sayesinde, iyileşen hasta sayısımız her geçen gün artıyor. Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşireler ise salgının minik mağdurlarına annelik ediyor. Yurdun dört bir yanındaki hemşireler,
Anneler Günün'de de minikleri elleriyle besliyor, onlara ninniler söylüyor. Yavrularımıza anne şefkatiyle yaklaşan hemşirelerden biri de Ece Özcan. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Özcan, günde sekiz kez bebeğin yanına bakım için gidiyor.
YAŞAMA TUTUNDURUYORUZ
Hemşire Özcan, yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: Annesiz, babasız minik yavruları yaşama tutundurmaya çalışıyoruz. Küçücük bebekler annelerini bir kez bile görmeden alıp yoğun bakıma yatırıyoruz. Bazı bebeklerimiz var ki anne ve babası Corona hastası olduğu için onlara can oluyoruz, onlara kan oluyoruz. Bizim için zor ama muhteşem bir görev. Burada tüm bebeklere annelik yapıyoruz.