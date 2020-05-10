Bartın'ın Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazan ayında bir gurup arkadaşı ile ulu orta alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyince ilçe halkının tepkisini çekmişti. İlçenin en güzel yerlerinden biri olan "Ağlayan Agaç" mevkiinde, koranavirüs tedbirleri nedeni ile kapalı olması gereken mekânı açtırıp, yüksek sesle müzik açınca mahalle sakinleri polise şikayet etmişlerdi. Olay yerine gelen, polis ekipleri mekandaki kişiler arasında Belediye Başkanı'nın olduğu bilgisini ilçe Emniyet müdürüne bildirince, her hangi bir işlem yapılamamış ancak görüntüler mobesa kayıtlarına geçmişti. Olayın basına yansıması üzerine ilçe Emniyet Müdürü görevinden alınarak Bartın il merkezine başka bir göreve çekilmişti.



Olayın önce yerel basına, sonra da ulusal basına yansıması ve kamuoyunda "mübarek Ramazan ayında olacak iş değil" şeklinde tepkiler oluşunca Belediye Başkanı Recai Çakır, sessizliğe büründü.







ANNELER GÜNÜ'NDE KUR 'AN OKUTTU, DUA YAPTIRDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Anneler Günü nedeni ile bugün, Belediye binasına bir din görevlisi davet ederek, kendisinden Kur'an okumasını ve anneler için dua etmesini rica etti.







Amasra'nın tüm Belediye hoparlöründen Kur-an ve dua seslerini duyan ilçe sakinleri "Bizim başkan imana geldi. Yapılan haberler ve oluşan tepki işe yaradı. İnşaallah böyle devam eder. Bu olay da Türkiye'ye örnek olur" dediler.





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