Bunların dışında kalanlar için ise mezarlık belirlenmiş: Anadolu Yakası'nda Yukarı Baklacı ve Avrupa yakasındaki Kilyos mezarlıkları.

Sonuç itibariyle İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin büyük bir bölümü bu iki mezarlığa gömülüyor.

Her bir törende önce cenaze arabası geliyor ve tabut yetkililer tarafından taşınıyor.