Salgın nedeniyle gerçekleşen ölümlerin önemli bir bölümü İstanbul'da yaşanıyor.
Kentin farklı köşelerinde her gün koronavirüs cenazeleri kalkıyor.
İBB Mezarlıklar Müdürü Ayhan Koç, salgının başından bu yana her inanca uygun olarak cenaze süreçlerinin aynen sürdüğünü anlatıyor.
Bununla birlikte birçok yeni düzenlemeye gittiklerini de aktarıyor.
Koronavirüs nedeniyle ölenler için bazı mezarlıklarda özel yer açılması, cenazelerin tabutla toprağa verilmesi, cenazelerin vakit namazı beklenmeden defnedilmesi, tüm süreçte yer alan personelin özel koruyucu kıyafetlerle görev alması, tüm törenlerde sosyal mesafe kuralına uyulması, bunların başlıcaları…
GASİLHANEDE CENAZE KOŞUŞTURMASI
İstanbul'da koronavirüsten yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri için birkaç gasilhane belirlenmiş.
Bunlardan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Yardımcılığı'nda gasilhane içi ve çevresinde yoğun bir tempoyla çalışan personel, koruyucu ekipmanla görev yapıyor.
İçeride bir kişi devamlı dezenfektanla ortamı temizliyor.
Cenazeler geliyor, yıkanıyor, önce kefene, sonra ceset torbasına sonra da tabuta konuyor.
Burada küçük cemaatlerle, arada boşluk bırakılarak cenaze namazları kılınıyor.
Kılınan her bir namazdan sonra sıra sıra dizilmiş cenaze araçlarından biri yaklaşıyor ve tabut araca konuyor.
BBC'de yer alan habere göre, İBB Mezarlıklar Müdürü Ayhan Koç'un aktardığına göre koronavirüsten hayatını kaybeden bir kişi varsa aile mezarlığına gömülüyor. Eğer yakınlarının istediği bir mezarlıkta şartlar uygunsa oraya da defnedilebiliyor.
Bunların dışında kalanlar için ise mezarlık belirlenmiş: Anadolu Yakası'nda Yukarı Baklacı ve Avrupa yakasındaki Kilyos mezarlıkları.
Sonuç itibariyle İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin büyük bir bölümü bu iki mezarlığa gömülüyor.
Her bir törende önce cenaze arabası geliyor ve tabut yetkililer tarafından taşınıyor.
Üzerinde koruyucu beyaz tulum, maske, gözlük ve eldiven bulunan imam, dua okuyor.
Bu sırada cenaze, tabutla birlikte mezarlığın içine bırakılıyor. Zeminin taşlık olması nedeniyle iş makineleri kepçelerle mezarlığı dolduruyor sonra da yakınları kürekle son toprağı atıyor.