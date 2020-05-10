Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bin 359 hain öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ocak ayından bu yana bin 359 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "31 Mayıs'ta terhisleri, 5 Haziran'da celp işlemlerini, 20 Haziran'da bedelli askerlik için seçilen gençlerimizi Silahlı Kuvvetlere kabulünü planladık" dedi.

    Bin 359 hain öldürüldü
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ocak ayından bu yana bin 359 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "31 Mayıs'ta terhisleri, 5 Haziran'da celp işlemlerini, 20 Haziran'da bedelli askerlik için seçilen gençlerimizi Silahlı Kuvvetlere kabulünü planladık" dedi.

    2 PKK'LI YAKALANDI
    Güvenlik     güçleri, dün Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'a, 2 PKK/YPG'li teröristin sızmaya çalıştığını belirledi. Yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo saran hainler, askerimize yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.
    Haberler Güncel Bin 359 hain öldürüldü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri