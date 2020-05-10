Bin 359 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ocak ayından bu yana bin 359 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "31 Mayıs'ta terhisleri, 5 Haziran'da celp işlemlerini, 20 Haziran'da bedelli askerlik için seçilen gençlerimizi Silahlı Kuvvetlere kabulünü planladık" dedi.
2 PKK'LI YAKALANDI
Güvenlik güçleri, dün Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'a, 2 PKK/YPG'li teröristin sızmaya çalıştığını belirledi. Yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo saran hainler, askerimize yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.
2 PKK'LI YAKALANDI
Güvenlik güçleri, dün Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'a, 2 PKK/YPG'li teröristin sızmaya çalıştığını belirledi. Yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo saran hainler, askerimize yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.