Bin 359 hain öldürüldü

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ocak ayından bu yana bin 359 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "31 Mayıs'ta terhisleri, 5 Haziran'da celp işlemlerini, 20 Haziran'da bedelli askerlik için seçilen gençlerimizi Silahlı Kuvvetlere kabulünü planladık" dedi.güçleri, dün BarışPınarı Harekatı'ylaterördenarındırılan Rasulayn'a,teröristin sızmaya çalıştığını belirledi. Yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo saran hainler, askerimize yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.