Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Koca paylaşımında, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. " ifadelerine yer verdi.