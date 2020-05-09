Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yapımı süren pandemi hastanelerine inceleme

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulunacak. Erdoğan, ilk ziyaret için Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye gitti. Erdoğan buradaki incelemelerin ardından helikopterle Sancaktepe'ye geldi. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.