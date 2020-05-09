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    • 09.05.2020 14:23
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yapımı süren pandemi hastanelerine inceleme

    Son dakika haberine göre Başkan , Sancaktepe'de yapımı devam eden nde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Erdoğan'ın daha sonra Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanede de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

    Başkan Erdoğan'dan kritik inceleme

    Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan 'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNUYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulunacak. Erdoğan, ilk ziyaret için Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye gitti. Erdoğan buradaki incelemelerin ardından helikopterle Sancaktepe'ye geldi. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.

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