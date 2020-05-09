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    • 09.05.2020 13:13
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    nde yakalanan teröristler, vücutlarına sarılmış halde yakalandı

    Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan /'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına sardığı görüldü.

    Sızma girişiminde yakalanan teröristler böyle

    'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan /'li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı. Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı.



    Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

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