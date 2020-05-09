Corona zaferi! Alkışlarla taburcu edildiler...

Samsun'da aile hekimi Mehmet Bür (54) Coronavirüs'ü yendi. Meslektaşlarının alkışlarıyla dün hastaneden taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, "Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.
72'LİK DEDE İYİLEŞTİ
Bartın'da 72 yaşındaki Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce Coronavirüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan yaşlı adam dün, sağlık personellerinin alkışlarıyla evine uğurlandı.
46 GÜN SAVAŞTI
Bilecik'te, 69 yaşındaki yaşlı adam Corona'ya yakalandı. 14 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Toplamda 46 gün virüsle savaştı. Hastalığı yenmeyi başardı. Hastane çalışanlarının alkışları ile dün evine uğurlandı.
NE OLUR EVDE OTURUN
Kahramanmaraş'ta Coronavirüs'e yakalanan Nuri Serdar (64) hayatını kaybetti. Eşi Hatice Serdar ise plazma tedavisiyle ölümcül virüsü yendi. 21 günlük tedavinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu edilen Hatice Serdar, "Ne olur evlerinde otursunlar. Televizyonda izledikleri gibi değil, çok zor. Allah'ım kimseye vermesin" dedi.