Belediye meclisi üyeleri virüs tehlikesine aldırmadı. Sosyal mesafeyi bir kenara attı. Başkanla konuşmaya çalıştı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Üyelerin hepsi maske taktı. Sosyal mesafeyi de sağladı. Oturumun sonunda kimse kural tanımadı. Başkan'la konuşmak için hepsi kürsüye yığıldı.
Toplantı başlarken üyelerin oturma planı böyleydi.
Başkan Zeydan Karalar
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Üyelerin hepsi maske taktı. Sosyal mesafeyi de sağladı. Oturumun sonunda kimse kural tanımadı. Başkan'la konuşmak için hepsi kürsüye yığıldı.
Toplantı başlarken üyelerin oturma planı böyleydi.
Başkan Zeydan Karalar