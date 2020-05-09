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    • Güncel
    • 09.05.2020 Gazete
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    'li Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı!

    toplandı. Üyelerin hepsi maske taktı. Sosyal mesafeyi de sağladı. Oturumun sonunda kimse kural tanımadı. Başkan'la konuşmak için hepsi kürsüye yığıldı.

    Sosyal mesafe!
    Belediye meclisi üyeleri virüs tehlikesine aldırmadı. Sosyal mesafeyi bir kenara attı. Başkanla konuşmaya çalıştı.

    toplandı. Üyelerin hepsi maske taktı. Sosyal mesafeyi de sağladı. Oturumun sonunda kimse kural tanımadı. Başkan'la konuşmak için hepsi kürsüye yığıldı.



    Toplantı başlarken üyelerin oturma planı böyleydi.



    Başkan



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