ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.



Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

Ali Sincer

ANNE

Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,

Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.

Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,

Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!

En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,

Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,

Anavatan diyorlar adına toprağımın,

Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!



Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,

Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?

Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,

Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!

Halide Nusret Zorlutuna