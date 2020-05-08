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    • 08.05.2020 23:33
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    Rus 'ndan anlamlı destek! için çaldılar

    Rus üyeleri, 'nin yeni tip le (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için 'nı seslendirdikleri video hazırladı. Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı.

    Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek!

    Rus üyeleri, evlerinden çektikleri videoada 'nı seslendirdi.

    Rus Kızıl Korosu üyeleri, 'nin yeni tip le (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.

    "KAHRAMAN TÜRK MİLLETİNE SAYGI VE SEVGİLERİMİZLE"
    Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı. Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.

    Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.

    Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.

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