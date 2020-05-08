2004 senesinde avukat olarak İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edilip Solicitor unvanı alan Gürkaynak Brüksel'de avukatlık mesleğini icra ettiği yılların ardından 2005 senesinden itibaren Türkiye'de avukatlığa ve akademisyenliğe devam etmiştir.

Gönenç Gürkaynak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dönem dönem lisans ve lisans üstü düzeyinde farklı dersler açıp yürütmüş ve bu sürenin tamamında her dönem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde daimi olarak öğretim görevlisi vazifesi üstlenerek lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiştir.