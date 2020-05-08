Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte geçici bir süreliğine kapatılan mekanlar arasında düğün salonları da yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle pek çok mekanın faaliyeti geçici bir süreliğine durduruldu. Bu hafta duyurulan kararla AVM, kuaför ve berberlerin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından genelgede belirtilen kurallara uyulması kaydıyla açılması kararlaştırıldı. Şimdi gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.