Son dakika: Teknoloji Bakanı Varank: Rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız

Son dakika haberleri... Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı.
Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık.