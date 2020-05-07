Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 7 il için giriş ve çıkış yasakları kaldırılmıştı. Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor.