Milyonların merakla beklediği Cafeler ve Starbucks açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak? Soruları durumun iyiye gitmesinden sonra aratılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor. Peki çay bahçesi, kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte kapatılan iş yerleri hakkındaki son gelişmeler... Toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor.
HANGİ İŞLETMELER, NE ZAMAN AÇILACAK?
AVM'lerin Mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle beraber ilk resmi açıklama yapıldı. AVM'ler ile birlikte, berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."
KAHVEHANE, ÇAY BAHÇESİ VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, çay bahçesi ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelge ile kapatılan, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.
HANGİ İŞYERLERİ KAPATILDI?
İçişleri tarafından valiliklere gönderilen Genelgeyle birlikte 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
NORMAL HAYATI DÖNMEYİ KADEME KADEME BAŞLATACAĞIZ
İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını önümüzdeki dönemde hep birlikte alacağız. Tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Okuluna gidemeyen öğrencilerimizin, esnafımızın, işçimizin, gençlerimizin ve yaşlılarımızın hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Hastalığın daha ne kadar süreci, ilaçların bireylerin ne zaman kullanılacağı belli değildir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle uluslararası seyahatlerin ne zaman tam olarak açılacağı halen belirsizliktir. Küresel ekonomik sarsıntının karşımıza nasıl bir tablo ortaya çıkartacağı meçhuldur.
NORMALLEŞME PLANI HAZIRLADIK
Önümüzdeki süreci dinamik şekilde yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda, tüm bakanlıklarımızın katılımıyla bir normalleşme planı hazırladık. Açıklayacağım plan halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımzın çalışmalarıyla sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulunun görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Ancak bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım normalleşme planıyla, sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını en iyi seviyeye getirmeye hedefliyoruz.
MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI
Aziz milletim; sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesiyle ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs Haziran Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunmasının, maske kullanımına devam edilmesinin bu sürecin vazgeçilmez şartları olduğunu altınıt ekrar çiziyorum. Mayıs ayı normalleşme planını paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin dökümanlar hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehbere göre yürütecek.
İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.
ŞEHİRLER ARASI SINIRLANDIRMASINI 7 İLİMİZ İÇİN BİTİRİYORUZ
0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.