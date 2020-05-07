Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yaş haddinden dolayı 20 Mart 2020 tarihinde emekliye ayrılması ardından Danıştay'da Başkanlık için seçim yapıldı. Danıştay Genel Kurulu'nca yapılan seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Bugün yapılan 9. turlamada sonuç çıktı. Danıştay seçimlerini kazanan isim Zeki Yiğit oldu.

İŞTE 9. TUR SONUÇLARI

Zeki Yiğit: 65

Fethi Aslan: 33

Enver Kaya: 11

Nizamettin Kalaman: 8

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve dört çocukludur. (Sabah)