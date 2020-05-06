Prof. Dr. Recep Demirhan Kovid-19'a karşı tedavide başarının sırrını TAKVİM'e anlattı

İstanbul'un korona yükünü çeken hastanelerin başında gelen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, tedavide başarının sırrını TAKVİM'e anlattı: Stresi attıktan sonra motivasyonumuz zirve yaptı. Herkes üzerine düşeni yaptı ve birçok ülkeyi zor durumda bırakan salgına karşı en başarılı ülkelerden biri olduk. Hasta bağışıklılığını güçlendirmek için yüksek doz C vitamini uyguladık. Korona ile savaşımız bu şekilde giderse, halkımız kurallara haziran ortasında bu virüsü tamamen yenebiliriz" dedi.
Maskeden yüzü zarar gören Dr. Fulya Çiyiltepe, "İşimizi yaptık. Bir hastamızın iyileşip tburcu olması, bizi en mutlu eden an. Hastalarımız hızla iyileşiyor" dedi.
Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fulya Çiyiltepe'nin yüzündeki özveriyi görenler, doktorlarımızla gurur duyuyor.
UĞUR YILDIRIM
Maskeden yüzü zarar gören Dr. Fulya Çiyiltepe, "İşimizi yaptık. Bir hastamızın iyileşip tburcu olması, bizi en mutlu eden an. Hastalarımız hızla iyileşiyor" dedi.
Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fulya Çiyiltepe'nin yüzündeki özveriyi görenler, doktorlarımızla gurur duyuyor.
UĞUR YILDIRIM