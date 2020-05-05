Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 06.05.2020, 02:23:20 TSİ
Enlem : 39.4456 N
Boylam : 27.8996 E
Derinlik : 5.40 km
Detay : https://t.co/ldh113vCYG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı, yerin 5,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.05.06 02:23:19 39.4457 27.8732 8.8 -.- 3.6 3.6 BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2020.05.06 02:07:40 34.4027 25.5993 14.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.06 01:54:48 38.8847 39.0330 5.2 -.- 1.9 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2020.05.06 01:47:10 37.9597 34.1655 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2020.05.06 01:44:51 40.7158 30.4983 17.4 -.- 1.7 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2020.05.06 00:15:14 38.4387 39.1593 8.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.06 00:10:02 38.8890 26.1482 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.05 23:56:24 38.4695 39.4657 5.0 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.05.05 23:16:29 38.7740 25.5820 10.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.05 23:11:58 39.0252 27.7882 19.7 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.05 23:09:02 38.9410 25.9380 5.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.05 23:00:16 38.9663 25.8927 17.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.05 22:57:45 39.0443 27.1770 6.0 -.- 1.6 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.05.05 22:34:22 38.4322 39.3473 4.4 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.05 22:32:26 38.4652 39.3335 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.05 22:07:04 39.4572 24.7385 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.05 21:24:53 40.7195 29.1300 8.1 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.05.05 20:28:28 38.9995 27.8790 15.0 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.05 20:20:32 34.1250 25.6135 5.5 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.05 19:39:07 38.6290 43.2905 21.4 -.- 1.2 -.- YESILKOY-(VAN) İlksel