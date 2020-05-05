Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntı, yerin 5,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.05.06 02:23:19 39.4457 27.8732 8.8 -.- 3.6 3.6 BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel

2020.05.06 02:07:40 34.4027 25.5993 14.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.06 01:54:48 38.8847 39.0330 5.2 -.- 1.9 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel

2020.05.06 01:47:10 37.9597 34.1655 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel

2020.05.06 01:44:51 40.7158 30.4983 17.4 -.- 1.7 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2020.05.06 00:15:14 38.4387 39.1593 8.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 00:10:02 38.8890 26.1482 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.05 23:56:24 38.4695 39.4657 5.0 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.05.05 23:16:29 38.7740 25.5820 10.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.05 23:11:58 39.0252 27.7882 19.7 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.05 23:09:02 38.9410 25.9380 5.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.05 23:00:16 38.9663 25.8927 17.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.05 22:57:45 39.0443 27.1770 6.0 -.- 1.6 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.05.05 22:34:22 38.4322 39.3473 4.4 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.05 22:32:26 38.4652 39.3335 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.05 22:07:04 39.4572 24.7385 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.05 21:24:53 40.7195 29.1300 8.1 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.05 20:28:28 38.9995 27.8790 15.0 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.05 20:20:32 34.1250 25.6135 5.5 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.05 19:39:07 38.6290 43.2905 21.4 -.- 1.2 -.- YESILKOY-(VAN) İlksel