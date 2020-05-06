Başkan Erdoğan'dan 83 milyona çağrı

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti, önemli açıklamalar yaptı:

ihtiyaçları, kurumlarımızın tespitleri, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürütmeyi sürdüreceğiz.dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız.riske atacak durumlara izin vermeyeceğiz.takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme hakkımız mahfuzdur.bu konuda bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır.yeniden izin vereceğimiz işletmelerle buralardan faydalanacaklara, kurallara riayet noktasında güveniyoruz.