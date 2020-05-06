Başkan Erdoğan'dan 83 milyona çağrı

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti, önemli açıklamalar yaptı:
HALKIMIZIN ihtiyaçları, kurumlarımızın tespitleri, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürütmeyi sürdüreceğiz.
YENİ dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız.
KAZANIMLARI riske atacak durumlara izin vermeyeceğiz.
NORMALLEŞME takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme hakkımız mahfuzdur.
MİLLETİMİZİN bu konuda bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır.
FAALİYETLERİNE yeniden izin vereceğimiz işletmelerle buralardan faydalanacaklara, kurallara riayet noktasında güveniyoruz.
Erdoğan: Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.
HASAN AY
HALKIMIZIN ihtiyaçları, kurumlarımızın tespitleri, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürütmeyi sürdüreceğiz.
YENİ dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız.
KAZANIMLARI riske atacak durumlara izin vermeyeceğiz.
NORMALLEŞME takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme hakkımız mahfuzdur.
MİLLETİMİZİN bu konuda bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır.
FAALİYETLERİNE yeniden izin vereceğimiz işletmelerle buralardan faydalanacaklara, kurallara riayet noktasında güveniyoruz.
Erdoğan: Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.
HASAN AY