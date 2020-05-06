Sevgili gençler, YKS 2020 ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonraya ertelendi. Müfredattaki önemli bir kısımdan muafsınız.Ayrıca sınav süresini de artırdık. Barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aHaber'e önemli açıklamalar yaptı: 1 Haziran'da sağlık açısından okulların açılması sorun değildir, denilirse buna hazırız.

Belli sınıflarda sınıfın yarısının gelmesi, okul öncesinin önden açılması gibi birçok senaryo var elimizde.İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Velilerimizden okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz. Her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz.Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak.