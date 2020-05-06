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    • 06.05.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan gençlere müjdesi: Baraj düştü süre uzatıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan üniversiteye hazırlanan gençlere müjdesi: Baraj düştü süre uzatıldı. , YKS tarihine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Biz çocuklarımızın yanındayız. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var" dedi

    Baraj düştü süre uzatıldı
    Sevgili gençler, 2020 ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonraya ertelendi. Müfredattaki önemli bir kısımdan muafsınız.
    Ayrıca sınav süresini de artırdık. Barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.


    ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aHaber'e önemli açıklamalar yaptı: 1 Haziran'da sağlık açısından okulların açılması sorun değildir, denilirse buna hazırız.



    LGS NASIL YAPILACAK
    Belli sınıflarda sınıfın yarısının gelmesi, okul öncesinin önden açılması gibi birçok senaryo var elimizde.

    İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Velilerimizden okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz. Her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz.

    Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak.

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