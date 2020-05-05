Tahditli ne demek? Yürüme mesafesi tahditli ne anlama geliyor?

SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ

65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İlk uygulama bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında olacak.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 ile 15 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.