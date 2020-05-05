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    üyeleri zorla başlatmıştı... nu bıraktı!

    haberi... Terör örgütü DHKP-C’nin uzantısı üyelerinin yapmaya zorladığı , 323. gününde ölüm orucunu kendi iradesi ile bıraktı. Gökçek, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı

    DHKP-C Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ve örgütün baskısıyla bir süredir na giren üyesi bugün sürpriz bir şekilde kendi iradesi ile ölüm orucunu sonlandırdı.

    İstanbul Küçükarmutlu'daki evinde ölüm orucu yapan Gökçek Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Gökçek orucu kendi iradesi ile bitirse de Küçük Armutlu'daki evi önünde Grup Yorum, , ve TİP milletvekilleri basın açıklaması yaptı.
    Grup Yorum üyelerinin ve siyasi parti mensuplarının konuşmalarının sonrasında konser verebilmek için İstanbul Valiliği'ne başvurulduğu da duyuruldu.
    İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu grup yorumun herhangi bir talebinin karşılanmamasına rağmen bırakması dikkat çekti

    Bilindiği gibi daha önce DHKP-C'nin yönlendirmesiyle ölüm orucuna giren Helin Bölek hayatını kaybetmişti.

    DAMLA KAYA/SABAH

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