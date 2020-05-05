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    • 05.05.2020 15:25
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    Son dakika: İşte yeni askerlik takvimi! 66 bin asker terhis olacak

    Son dakika haberleri... Başkan koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

    İşte yeni askerlik takvimi! 66 bin asker terhis olacak

    Başkan , koronavirüs sebebi ile ertelenen askerlik işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı.

    Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

    işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

    2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.

    Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

    Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

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