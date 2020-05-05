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    • 05.05.2020 09:27
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    : 5 Mayıs trafiğinde son durum | İstanbul

    haberi... Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci günü de 'da araçlar yola çıktı. Haftanın ikinci gününde 'nde yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşte anlık verilerle İstanbul trafiğinde son durum.

    İstanbul trafiğinde son durum

    yoğunluğu haritasında trafiğin saat 09.00 itibariyle yüzde 18 olduğu görüldü.
    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ikinci günü de işe gidenler araçlarıyla yola çıktı. Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen yoğunluk, haftanın ikinci günü saat 09.00 itibariyle yüzde 18'lere çıktı. D-100 Karayolu ve girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
    Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: 5 Mayıs İstanbul trafiğinde son durum | İstanbul anlık yol durumu
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