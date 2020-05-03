250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

sağlıkçalışanlarının maske vekoruyucu ekipman sorunuolmadığına değinerek,"Salgın dönemindeyaklaşıkmaskeyi vatandaşlarımızave sağlık çalışanlarımızaücretsiz dağıttık" dedi.Türkiye'nin pandemidöneminde yaptığı yardımlarla 'verenel' konumuna geldiğini belirten Varank,bugüne kadar 120 ülkenin yardımistediğini,koruyucu ekipman gönderildiğiniifade etti. Yerli otomobil çalışmalarınada değinen Bakan Varank, "'ndakiarkadaşlarımız çalışmalarına son süratdevam ediyorlar" dedi.