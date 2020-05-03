250 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığına değinerek, "Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık" dedi. Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı yardımlarla 'veren el' konumuna geldiğini belirten Varank, bugüne kadar 120 ülkenin yardım istediğini, 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderildiğini ifade etti. Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Bakan Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar" dedi.