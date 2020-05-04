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    Son dakika: 'den istifa etti

    Son dakika haberine göre, , 'den istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır." dedi.

    Ahmet Şık HDP'den istifa etti

    , 'den istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır." dedi.


    Şık, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

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