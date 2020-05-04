Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 9 gün mü ilan edilecek? Geçtiğimiz hafta ve bu hafta resmi tatillerle birleştirilen sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, Ramazan Bayramı'nda yasak 9 gün mü olacak sorularını akıllara getirdi. Toplantıda bayramda sokağa çıkma yasağıyla ilgili karar alınıp alınmayacağı ise vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının 9 gün veya 4 gün olacağı iddiaları konuşuluyor. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkama yasağı var mı? 23-24-25-26- Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
23-24-25-26- MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Kabinesi toplantısı başladı. Toplantı sonrası alınan kararların açıklanması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 9 GÜN MÜ UYGULANACAK?
Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sokağa çıkma yasağı resmi tatillerle birleştirildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar aynı şekilde devam edecek uygulama sonrası Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının kaç gün uygulanacağı 18 Mart günü düzenlenmesi planlanan toplantı sonrası netlik kazanması bekleniyor.
Zira bilindiği üzere 24 Nisan Pazar günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü. 23 Nisan Cumartesi günü ise arife. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de hafta içine denk geliyor. Hürriyet'in haberine göre söz konusu tabloda sokağa çıkma yasağının 9 gün olabileceği yönünde. Ayrıca diğer seçenekler arasında Ramazan Bayramı'nın arife günü dahil olmak üzere 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,