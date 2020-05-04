Üniversite sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan baraj puanıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, baraj puanı kaç oldu? TYT sınav süresi kaç dakika? YÖK'ten son dakika 2020 YKS baraj puanı açıklaması

BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği duyuruldu.

TYT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.

YÖK, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.