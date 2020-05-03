Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2020 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2020 08:05
    ABONE OL

    Sokağa çıkma yasağını ihlal eden TV sunucusu 'ya tepki yağdı

    Amerikan sermayeli TV'nin sunucusu , sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın kartı olanlara tanınan ayrıcalığı suistimal eden Küçükkaya'ya sosyal medyada tepki yağdı.

    Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Küçükkaya'ya tepki yağdı

    TV sunucusu , sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Bu sorumsuz hareketi nedeniyle Küçükkaya'ya sosyal medyada tepki yağdı. Küçükkaya'nın gelen tepkiler üzerine sarı basın kartı sahibi olduğunu söyleyip kendisini savunmaya çalışması, "O kart gazeteciler işlerini yapsın diye veriliyor, gezip tozsun diye değil" tepkilerine neden oldu.

    ÇOK SAHTEKARSIN
    Bu arada Küçükkaya'yı sosyal medyada bir kullanıcı "Çok sahtekarsın", bir diğeri "Yalancısın" diye eleştirirken, biri de noktayı koydu: "Medya çalışanlarına, sokağa çıkma yasağında görevlerini yapabilmeleri için istisna tanınıyor. Bu kararı suistimal eden Küçükkaya'nın kartı derhal iptal edilmeli."

    Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağını ihlal eden FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağdı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri