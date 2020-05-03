Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşananlar '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' isimli bir kitapta anlatıldı.

İNGİLİZCE VE RUSÇA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ DE FRANSIZCA YAYINLANDI

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından kaleme alınan '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' adlı kitap İngilizce ve Rusça'nın ardından şimdi de Fransızca olarak yayınladı.

Kitabın değişik dillerde yayınlanmasıyla FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin ülkemiz dışındaki kişilere duyurulması hedefleniyor.

ÇALIŞKAN: "SAVAŞTA DAHİ 200-300 METRE MESAFEYE TANKLA ATEŞ EDİLMEZ"

'15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' adlı kitapta; darbecilerin İstanbul'da 27 noktayı işgal ettiklerine dikkat çekiliyor.

Kitapta; Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerlerin ateş etmesine rağmen geri adım atmadıklarını ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanındaki yakın koruması Munir Alkan'ın, üzerinde çelik yelek olmasına rağmen uçaksavar mermisiyle şehit olması anlatılıyor.

Mustafa Çalışkan, "Savaşta dahi 200-300 metre mesafeye tankla ateş edilmez. Bu hainler bunu dört defa yaptılar. O köprüde 34 vatandaşımız içinde yakın korumam Münir Alkan da var, şehit oldular" ifadelerini kullanıyor.

Mustafa Çalışkan'ın, Koruma Amiri Mehmet Onay ve Özel Kalem Müdürü Ozgür Taşdemir de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanmıştı.

"O GECE İSTANBUL DÜŞSEYDİ BU İŞ UZARDI"

Mustafa Çalışkan, "Uçaksavar ve uzun namlulu silahlarla bize ateş edildi. Başımızın üzerinden mermiler geçiyordu. Bir saniye dahi hedef küçültmedik, boyun eğmedik dimdik yürüdük. O gece İstanbul düşseydi bu iş uzardı. Bu işin uzaması çok vahim sonuçlara yol açabilirdi" ifadelerini kullanıyor.

"ERDOĞAN, 'SİZ DE ONLARA ATEŞ EDECEKSİNİZ' DİYE EMİR VERDİ"

Mustafa Çalışkan'ın kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelişi sırasında yaşananlar anlatılıyor:

"Sayın Cumhurbaşkanı köprüdeki durumu sordular, 'Şu an bize ateş ediliyor' dedim, 'Siz de onlara ateş edeceksiniz' diye emir verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığı, mücadelesi bize moral verdi. Darbenin ve hayatın seyrini değiştirebilecek kritik noktalar vardır. Telekom, Çamlıca'daki röleler ve Vatan Emniyet Müdürlüğü. Eğer bunlardan biri ele geçseydi, atmosfer değişebilir, birtakım tereddütler oluşabilirdi. Şişli Emniyet Müdürü'nün aracına 350 mermi isabet etti."

"İSTANBUL'UN 10 FARKLI NOKTASINDAN TANKLAR ERDOĞAN'IN KISIKLI'DAKI EVİNE YÖNELDİ"

Kitapta; Mustafa Çalışkan'ın, darbe gecesi İstanbul'un 10 farklı noktasından tankların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine yöneldiğini, aldıkları önlemler ile bu tankların Kısıklı'ya ulaşmalarının nasıl engellediği anlatılıyor.

İSTANBUL'DA DARBE GİRİŞİMİ SELİMİYE KIŞLASI'NDAN YÖNETİLDİ

Kitapta; Mustafa Çalışkan'ın, İstanbul'da darbe girişiminin Selimiye Kışlası'ndan yönetildiğine yönelik sözleri de yer alıyor. Çalışkan; "Birçok askeri kışla ve binada hareketlilik mevcuttu ama çetenin lideri Selimiye Kışlası'ndaydı. Darbenin İstanbul ayağını yöneten kişiyi orada gözaltına aldık" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP GRUBUNUN TESPİT EDİLMESİ VE YAZIŞMALAR SAYESİNDE DARBECİLERİN TAKİP EDİLMESİ

Kitapta; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü teslim almak üzere gelen darbeci askerlerin saat 23.00 sıralarında etkisiz hale getirmesi, gözaltına alınan Osman Akkaya adlı subayın telefonunda 'Yurtta Sulh' adı altında bir Whatsapp grubu tespit edilmesi ve yazışmalar sayesinde de darbecilerin İstanbul'daki faaliyetlerini anlık olarak takip edebilmesi anlatılıyor.

HAVA HARP OKULU'NDA YAKALANAN BİR MİNİBÜSTE 24 ADET C4 PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kitapta; Hava Harp Okulu'nda yakalanan bir minibüste 24 adet C4 patlayıcı maddenin dolu olduğu anlatılıyor. Mustafa Çalışkan, "Bunların her bir kalıbı orta ölçekte bir konferans salonunu havaya uçurabilecek etkiye sahip. Minibüs ayrıca 222 savunma ve taarruz tipi el bombası ve çok sayıda mühimmatla doluydu. Kimbilir nereyi patlatacaklardı? Bizim düşüncemiz, darbeciler muhtemelen bu bombalarla bazı yerlere sabotaj yapacaklardı. Belki bir camiye ya da bir kiliseye..." ifadeleri kullandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ NİLGÜN SELVİ'NİN KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

Mustafa Çalışkan'ın yazdığı kitapta kahramanlık öyküleri de yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi'nin hain girişimin ardından kaçmaya çalışan 8 generalin uçuşuna izin vermediği, 8 generalden 7'sini bu sayede tutuklandığı anlatılıyor. Nilgün Selvi'nin, "Bariyeri açmazsan öleceksin" tehdidi savurup kamyonet kasasında kaçmaya çalışan darbeci yüzbaşıya da geçit vermediği de anlatılıyor.