Başkan Erdoğan: Kardeşlerimize nefes olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak" yorumunu yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" ifadelerini kullandı. Türkiye, 55 ülkeye yardım malzemesi gönderdi.
BİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.