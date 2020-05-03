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    • 03.05.2020 Gazete
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    'da aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni

    'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 7 aylık hamile olan , karpuz aşerince, Antalya Valisi 'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. ise bu isteğe karşılık aşeren kadının eşine 2 saatlik özel izin verdi. Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, yetkililere çok teşekkür ettiğini belirterek, “Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım” dedi.

    Vali 'nimet'
    , Valisi 'na Twitter'dan mesaj gönderdi. "Yasak var. Aşeriyorum. Hormonlarım tavan. Şimdi ağlıycam" dedi.
    Vali hemen harekete geçti. Cansu'nun eşine 2 saatlik izin verdi. Genç adam karpuzu alıp eve gitti. Kocaman bir teşekkür geldi: Allah devletimizden razı olsun.



    Cansu, karpuzu afiyetle bir güzel yedi...






    "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.
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