Cansu Akdemir Tümer, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na Twitter'dan mesaj gönderdi. "Yasak var. Aşeriyorum. Hormonlarım tavan. Şimdi ağlıycam" dedi.
Vali hemen harekete geçti. Cansu'nun eşine 2 saatlik izin verdi. Genç adam karpuzu alıp eve gitti. Kocaman bir teşekkür geldi: Allah devletimizden razı olsun.
Cansu, karpuzu afiyetle bir güzel yedi...
Vali Karaloğlu "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.
Vali hemen harekete geçti. Cansu'nun eşine 2 saatlik izin verdi. Genç adam karpuzu alıp eve gitti. Kocaman bir teşekkür geldi: Allah devletimizden razı olsun.
Cansu, karpuzu afiyetle bir güzel yedi...
Vali Karaloğlu "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.