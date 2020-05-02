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    • 03.05.2020 00:33
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    Son dakika: 'de bir köy karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre, 'in Acıgöl ilçesinde bir köy yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

    Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı

    'in Acıgöl ilçesinde bir köy yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

    Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan Kurugöl köyünde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Köyde ikamet eden işçi ve memurların karantina süreci boyunca idari izinli sayılmasına, vatandaşların köy dışından gerekli ihtiyaçlarının belirlenerek Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanmasına karar verilmiştir."

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