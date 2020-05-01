Ülkemizde corona virüs vakalarındaki son durum hakkındaki araştırmalar özellikle bu saatlerde artış gösterdi. Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki güncel vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını merak eden vatandaşlar konu hakkında son haberleri öğrenmek istiyor. Peki, Koronavirüs 1 Mayıs vaka, ölüm ve iyileşen hasta kaç oldu? Corona virüs tablosu CANLI harita!
KORONAVİRÜS 1 MAYIS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA KAÇ OLDU?
30 NİSAN VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 120 bin 204, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu, 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 48 bin 886'ya ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 bin 846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1514, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRDE ISRARCI OLALIM" ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesinde bulundu.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısından itibaren başladı.
TÜRKİYE'DEN ABD'YE İKİNCİ TIBBİ YARDIM SEFERİ
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderildi.
Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.
Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeler de Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 kişinin bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.