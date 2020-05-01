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    • 01.05.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle görüştü

    Başkan Erdoğan. gruplarından yardım alan , , ve 'taki 4 aileyle video konferans yoluyla görüştü. Erdoğan'ın 'yardımlarınız geliyor mu' sorusuna vatandaşlar, "Allah sizden de razı olsun. Hızır gibi yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar dan. Evde bize bakıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar" cevabını verdi.

    Vefa grupları hızır gibi
    Başkan Erdoğan. gruplarından yardım alan , , ve 'taki 4 aileyle video konferans yoluyla görüştü.

    Erdoğan'ın 'yardımlarınız geliyor mu' sorusuna vatandaşlar, "Allah sizden de razı olsun. Hızır gibi yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar dan. Evde bize bakıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar" cevabını verdi.

    KOL KOLA YÜRÜYECEĞIZ
    Başkan Erdoğan,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.

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