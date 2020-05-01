Başkan Erdoğan. Vefa Sosyal Destek gruplarından yardım alan Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 aileyle video konferans yoluyla görüştü.
KOL KOLA YÜRÜYECEĞIZ
Başkan Erdoğan,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.
Erdoğan'ın 'yardımlarınız geliyor mu' sorusuna vatandaşlar, "Allah sizden de razı olsun. Hızır gibi yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar bankadan. Evde bize bakıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar" cevabını verdi.
KOL KOLA YÜRÜYECEĞIZ
Başkan Erdoğan,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.