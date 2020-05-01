Alman medyası, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı güvenli tatil rotalarını inceledi. Die Welt tatil yapacaklara "Türkiye'ye gidin. Çünkü güvenli" dedi.
Coronavirüs, Avrupa'nın turizmini de bitirdi. İtalya, İspanya, Fransa'daki bütün rezervasyonlar iptal edildi.
Alman Die Welt kanalı ise Türkiye'yi önerdi: Vaka sayısı çok az. Hastaneler iyi. Tesisler temiz.
Coronavirüs, Avrupa'nın turizmini de bitirdi. İtalya, İspanya, Fransa'daki bütün rezervasyonlar iptal edildi.
Alman Die Welt kanalı ise Türkiye'yi önerdi: Vaka sayısı çok az. Hastaneler iyi. Tesisler temiz.