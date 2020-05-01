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    • Güncel
    • 01.05.2020 Gazete
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    Alman medyasından tatil yapacak vatandaşlarına ''ye gidin' çağrısı

    Alman medyası, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı güvenli tatil rotalarını inceledi. tatil yapacaklara "'ye gidin. Çünkü güvenli" dedi.

    Hay 'Die' Türkiye’ye
    Alman medyası, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı güvenli tatil rotalarını inceledi. tatil yapacaklara "'ye gidin. Çünkü güvenli" dedi.


    Coronavirüs, Avrupa'nın turizmini de bitirdi. , , 'daki bütün rezervasyonlar iptal edildi.



    Alman Die Welt kanalı ise Türkiye'yi önerdi: Vaka sayısı çok az. Hastaneler iyi. Tesisler temiz.

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