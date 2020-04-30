Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 3 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüsün her gün yeni belirtileri ortaya çıkıyor. ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, korona virüsün yeni belirtilerinin listeye eklendiği ve bu da sağlık uzmanlarının virüsü görme yöntemlerinin ülkelerindeki artan vaka sayısı ile daha fazla ve geniş çaplı araştırmalar yapabildikleri iddiasına neden oldu. Bu süreçte Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı olduğu bilinen Mario Ramirez, yaptığı açıklamada yeni hastalıklardaki semptomların mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değişebildiğini açıklarken corona virüsü belirtileri için yeni bulguların söz konusu olduğunu ifade etti.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN YENİ SEMPTOMLAR LİSTEYE EKLENDİ!
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni koronavirüsün belirtilerini listeye ekledi ve bu da sağlık uzmanlarının hekimlerin hastaları etkileyen virüsü görme yöntemlerinin artan vaka sayısı ile daha salgına dair daha geniş çaplı araştırmaların yapılabildiğini iddia etti.
CDC raporlarının virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek belirtileri açıkladı!
LİSTEYE EKLENEN YENİ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Titreme
Kas ağrısı
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Yeni tat veya koku kaybı
Daha önce, CDC yalnızca bilinen üç semptomu listeliyordu: nefes darlığı, öksürük ve ateş.
Barack Obama yönetimindeki Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı Mario Ramirez, Washington Post'a, yeni hastalıklardaki semptomların sıklığının mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değiştiğini söyledi. Yetkili, son eklemelerin CDC'nin "Bu altı semptomun covid-19 ile devam ettiğini güvenilir bir şekilde söyleyebiliriz" ifadesini yansıttığını belirtti.
"KOKU VE TAT ALMA DUYUSUNDA KAYIP YAŞIYORLAR!"
Aynı zamanda bir acil servis hekimi olan Ramirez, ABD'de covid-19 için tedavi gören hasta sayısının artmasından kaynaklandığını söyledi. Yetkili, diğer ülkelerdeki verilerle birlikte semptomlardaki yerel eğilimlerin, CDC'nin test için nüfusun doğru kesimini yakalayan bilgileri sunmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.
Ramirez, "20 kişilik semptomları listelemek istemiyorsunuz, özellikle nüfusun yarısı bu semptomlara sahipse," dedi. "Test için gelmek üzere doğru kişileri hedeflemeyi dengelemeye çalışıyorsunuz, bu yüzden spesifik olmalı."
İlaveler, hastaların ve doktorların haftalardır anekdot olarak rapor ettiklerini doğrulamaktadır. Özellikle, bir İngiliz kulak, burun ve boğaz doktoru grubunun, birisinin enfekte olduğunu gösteren erken bir işaret olabileceğine dair artan bir endişe duyduğu bir açıklama yayınladığı en azından Mart ayından bu yana, tat veya koku kaybının hastalarda görüldüğü bilinmektedir. Aksi takdirde kişi asemptomatiktir.
Avrupa covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, hastaların % 85.6'sının ve % 88'inin "sırasıyla koku alma ve tat alma bozukluğu bildirdiklerini" bulmuştur. İranlı bir çalışmada, koku kaybı bildiren covid-19 hastalarının yüzde 76'sı ani bir başlangıç olduğunu söyledi.
"BU BENİ ÇOK KORKUTTU!"
34 yaşındaki Vallery Lomas, koku ve tat alma duyularını asla geri alamayacağından korktuğunu bildirerek yaptığı açıklamada "Bu beni çok korkuttu," dedi. "Muhtemelen beş gün boyunca hiçbir şey koklayamadım."
Lomas, yemek kitabı yazmanın ortasında covid-19 pozitif olduğunu öğrendi. Koku ve tat iç içedir, bu nedenle her iki duyuyu da kaybettiklerini düşünen bazı insanlar sadece koku duyularını kaybetmiş olabilirler.
Harvard Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğaz profesörü Jo Shapiro, "Koku duyusunun kaybıyla tat alma duyunuzu da kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.
CDC web sitesinde listelenmese de, pozitif test edilen veya test mevcut olmadığında covid-19 olduğunu varsaydığı söylenen kişilerde de ayrıca yorgunluk semptomu da bildirilmiştir.
BİRÇOK HASTA YÜKSEK DERECEDE HALSİZLİK HİSSİNDEN YAKINIYOR!
Hedy Bauman, NBC News'e yorgunluğun ona bir kamyon gibi çarptığını söyledi. Okumak bile yorucuydu, dedi.
"Banyo benim yatağımdan 15 adım uzakta, Banyodan yatağımdan geçebileceğimden emin değildim." İfadelerini kullanarak corona virüsünün halsizlik hissine neden olduğunu duyurdu.
Virüsün erken raporları, son derece bulaşıcı ve ölümcül olmasına rağmen, standart solunum semptomlarına neden olduğunu ileri sürdü. Son birkaç hafta boyunca sağlık uzmanları, covid-19'un vücuttaki birçok organa nasıl saldırdığını kaydetti.
Bazı hastalarda doktorlar antikoagülanlara cevap vermeyen kan pıhtılaşma komplikasyonunu bildirmektedir. Yapılan otopsiler göstermiştir ki bazı hastaların akciğerleri yüzlerce pıhtı ile doludur, bu da göstermektedir ki beyne veya kalbe de gidebilen bu pıhtılar felç veya kalp krizine neden olabilir.