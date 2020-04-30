Ramirez, "20 kişilik semptomları listelemek istemiyorsunuz, özellikle nüfusun yarısı bu semptomlara sahipse," dedi. "Test için gelmek üzere doğru kişileri hedeflemeyi dengelemeye çalışıyorsunuz, bu yüzden spesifik olmalı."

İlaveler, hastaların ve doktorların haftalardır anekdot olarak rapor ettiklerini doğrulamaktadır. Özellikle, bir İngiliz kulak, burun ve boğaz doktoru grubunun, birisinin enfekte olduğunu gösteren erken bir işaret olabileceğine dair artan bir endişe duyduğu bir açıklama yayınladığı en azından Mart ayından bu yana, tat veya koku kaybının hastalarda görüldüğü bilinmektedir. Aksi takdirde kişi asemptomatiktir.

Avrupa covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, hastaların % 85.6'sının ve % 88'inin "sırasıyla koku alma ve tat alma bozukluğu bildirdiklerini" bulmuştur. İranlı bir çalışmada, koku kaybı bildiren covid-19 hastalarının yüzde 76'sı ani bir başlangıç olduğunu söyledi.